Дамаск, , 03:55 — REGNUM Российский теплоход «Спарта» доставил в Сирию 475 тонн гуманитарной помощи для районов, наиболее пострадавших от войны. О его прибытии в пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе журналистам рассказал заместитель командующего группировкой ВС РФ в Сирии по тылу Виктор Алексеев.

«Сейчас мы с вами наблюдаем разгрузку сухогруза, который прибыл с продовольствием для населения Сирийской Арабской Республики. В нём прибыло 475 тонн продовольствия для гуманитарных целей, которое в данный момент разгружается, складывается в хранилища», — сказал Алексеев, отметив, что прибывшей помощи хватит на ближайшие несколько месяцев.

Напомним, что распределением гуманитарной помощи в Сирии занимается имеющий отделения во всех провинциях российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС). Только в ноябре наиболее нуждающимся сирийским гражданам было выдано около 140 тонн продовольствия, а также тёплые зимние вещи, одеяла. Всего в Сирию за пять лет было доставлено из России 4500 тонн гуманитарной помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, совокупная помощь, оказываемая различными ведомствами и организациями РФ Сирийской Арабской Республике оценивается в 150 млн долларов в год.

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