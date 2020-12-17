Вашингтон, , 03:43 — REGNUM Вице-президент США Майк Пенс сделает прививку против коронавирусной инфекции в присутствии прессы, сообщает пресс-служба Белого дома.

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«В пятницу, 18 декабря, вице-президент Майкл Пенс и вторая леди Карен Пенс публично сделают прививки от COVID-19», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это мероприятие должно повысить доверие простых американцев к вакцине. В тот же день привьется от COVID-19 глава военно-медицинской Джером Адамс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент США Майк Пенс объявил, что сделает прививку против коронавирусной инфекции. Он добавил, что не имеет сомнений в безопасности нового препарата.

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