Москва, , 03:24 — REGNUM Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдёт 17 декабря по видео-конференц-связи и будет содержать элементы прямой линии, во время которой глава государства ответит на вопросы граждан.

На связь с журналистами и жителями России президент выйдет из резиденции в Ново-Огареве. Как ранее сообщал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, в этой резиденции «есть большой зал для совещаний и пресс-конференций, там будет оборудована студия», поэтому Путин сможет видеть и слышать «всех участников во всех точках».

Представители российских и зарубежных СМИ во время мероприятия будут работать в зале Центра международной торговли, при этом их рассадят с учётом мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Читайте также: Путин проведёт ежегодную пресс-конференцию 17 декабря

Журналисты из регионов будут выходить на связь с Путиным из пресс-центров в Туле, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке.

Напомним, в этом году Кремль отказался от проведения «Прямой линии с Владимиром Путиным» в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в России. В сентябре Дмитрий Песков сообщал, что некоторые её элементы войдут в большую пресс-конференцию главы государства в декабре.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кремле объяснили отказ от проведения прямой линии с Путиным в этом году