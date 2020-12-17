Кишинёв, , 03:25 — REGNUM Парламент Молдавии в ходе последнего заседания осенне-зимней сессии 16 декабря принял во втором, окончательном чтении законы о госбюджете, бюджетах социального и медицинского страхования на 2021 год. После этого, поздно вечером, большинство депутатов проголосовали за завершение сессии.

В предложенном правительством Молдавии проекте бюджета страны на 2021 год доходы запланированы в размере $2,4 млрд, что на 11,3% больше доходов 2020 года. Расходы также увеличатся, но на меньшую сумму — 4,1%, и достигнут $3,21 млрд. Дефицит бюджета, который предполагается в размере $811,5 млн, планируется покрыть продажей государственного имущества, активов ликвидируемых банков, выпуском государственных ценных бумаг, зарубежными грантами и кредитами.

По словам спикера Зинаиды Гречаный, до наступления 2021 года парламент проведёт ещё одно заседание в связи с инаугурацией избранного президента Майи Санду, намеченной 24 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничения на трансляцию в Молдавии российских телеканалов будет снято после вступления в силу поправок к Кодексу аудиовизуальных медиауслуг, которые 16 декабря были одобрены парламентом.

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