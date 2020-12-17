Москва, , 03:23 — REGNUM Несущественным для России являются советы бывшей помощницы действующего главы Белого дома Фионы Хилл кандидату в президенты США от Демпартии Джо Байдену, считает председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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По мнению сенатора, непонятным является внимание российских СМИ к словам помощницы американского президента.

«Трудно понять внимание в российских СМИ к словам чиновницы средней руки при Трампе, которая дала некий совет Байдену насчет России, который имеет нулевую ценность. Пора перестать обращать внимание на каждый чих по нашему поводу со стороны западных политиков, тем более отставных», — полагает Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря Фиона Хилл заявила, что в период президентства Барака Обамы власти США относились к РФ пренебрежительно и считали ее региональной державой. Чиновница призвала Джо Байдена не повторять ошибок демократов.

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