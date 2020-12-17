Тегеран, , 08:43 — REGNUM В ответ на взрыв нефтяного танкера в саудовском порту Джидда официальный представитель МИД Ирана заявил, что страна осуждает любые акты саботажа против безопасности на море и свободы судоходства. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 16 декабря.

Отвечая на вопрос о взрыве нефтяного танкера в порту Джидда на Красном море, Саид Хатибзаде заявил:

«Исламская Республика Иран отвергает любые акты саботажа против морской безопасности и свободы международной торговли».

Подчеркнув неизменную позицию Исламской Республики Иран по поддержанию региональной стабильности и безопасности, он выразил надежду, что страны региона активизируют свои усилия по укреплению сотрудничества в обеспечении безопасности на море, борьбе с пиратством и незаконной торговлей для достижения устойчивой региональной безопасности.

Нефтяной танкер BW Rhine под сингапурским флагом, перевозивший нефтепродукты, был поражен внешним объектом при разгрузке в Джидде 14 декабря около 12:40 по местному времени, сообщает судовая компания Hafnia.

Власти Саудовской Аравии заявили, что танке был поражен начиненной взрывчаткой лодкой в ходе террористического нападения. Управление морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) заявило, что ему известно о взрыве, предупредив все суда в этом районе проявлять крайнюю осторожность.