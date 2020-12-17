Тегеран, , 08:53 — REGNUM 16 декабря состоялось заседание Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) с участием иранской делегации и группы P4+1 в режиме видеоконференции. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иранскую делегацию на встрече возглавляет заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Аббас Аракчи. Встреча проходит на уровне заместителей министров иностранных дел и политических глав стран-участниц соглашения, а именно Ирана, Китая, России, Великобритании, Франции и Германии.

В связи со вспышкой коронавирусной инфеции мероприятие, как и другие международные встречи, состоялось в формате конференцсвязи. Заседание проходит под председательством Генерального секретаря Европейской службы внешних действий Хельги Шмид, выступающей от имени Верховного представителя Европейского Союза Жозепа Борреля.

Напомним, что предыдущий раунд заседаний комиссии состоялся 1 сентября во дворце Кобург, в ходе которого Арагчи провел двусторонние встречи с главами некоторых делегаций.