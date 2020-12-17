Тегеран, , 09:08 — REGNUM 16 декабря президент Ирана Хасан Рухани в своем послании поздравил президента Казахстана с Национальным днем и выразил надежду на более расширенное сотрудничество во всех областях при использовании возможностей двух стран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В послании своему казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву Рухани отметил, что за последние несколько лет отношения развивались на основе взаимных интересов. Он также подчеркнул, что Иран и Казахстан несут общую ответственность, будучи заинтересоваными в укреплении региональной безопасности и стабильности, а также исламской солидарности.

Президент Рухани призвал к проведению регулярных консультаций с Казахстаном на различных уровнях. Он также пожелал казахскому народу крепкого здоровья и процветания по случаю национального дня в этой стране.

16 декабря 1991 года Верховный Совет принял закон о государственной независимости Казахстана. В преддверии Дня независимости в Казахстане традиционно открываются новые социальные объекты. Во всех городах проходят торжественные митинги.