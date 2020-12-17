Тегеран, , 09:22 — REGNUM 16 декабря официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что заседание комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) состоится в режиме онлайн для обсуждения хода реализации ядерной сделки и препятствий для ее соблюдения всеми участниками. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Это будет привычное заседание Совместной комиссии СВПД на уровне заместителей министров иностранных дел и управляющих директоров, которое проводится каждые три месяца для рассмотрения хода осуществления СВПД и блокпостов для выполнения участниками своих обязательств», — сообщил официальный представитель МИД Ирана.

В связи со вспышкой коронавирусной инфекции мероприятие, как и другие международные встречи, будет проходить в формате конференцсвязи. Заседание будет проходить под председательством Генерального секретаря Европейской службы внешних действий Хельги Шмид. Иранскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел Аббас Арагчи.

Напомним, что предыдущий раунд заседаний комиссии состоялся 1 сентября во дворце Кобург, в ходе которого Арагчи провел двусторонние встречи с главами некоторых делегаций.