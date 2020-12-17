Тегеран, , 09:38 — REGNUM 16 декабря посол и постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гарибабади выразил обеспокоенность решением США провести испытания ядерного оружия, заявив, что это поставит под угрозу Договор о нераспространении ядерного оружия, а также международный мир и безопасность. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на 55-й сессии предварительной комиссии Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), Гарибабади подробно остановился на принципиальной позиции Ирана в отношении важности уничтожения всего ядерного оружия, заявив, что Тегеран поддерживает цели договора о нераспространении ядерного оружия путем уничтожения такого вида оружия массового уничтожения (ОМУ), выступая за всеобщее и полное разоружение под строгим и эффективным международным контролем.

«Иран твердо убежден, что ликвидация всех испытаний ядерного орудия и прекращение их разработки станут первым шагом к разоружению», — отметил иранский дипломат. Он выразил сожаление по поводу того, что за два десятилетия после утверждения Договора о ДВЗЯИ эта цель стала более недостижимой, чем когда-либо.

Выразив обеспокоенность в связи с деструктивным подходом США к разоружению и нераспространению, Гарибабади подчеркнул:

«Такое поведение не только явно нарушает мораторий на испытания ядерных взрывов, но и серьезно подрывает разоружение, режим нераспространения и, следовательно, международный мир и безопасность».