Москва, , 02:52 — REGNUM Киевские власти по-прежнему игнорируют необходимость соблюдения режима прекращения огня в Донбассе, заявил 16 декабря журналистам российский полпред в Контактной группе Борис Грызлов.

«Дополнительные меры по усилению режима прекращения огня, которые были согласованы в июле Контактной группой, в значительной степени были искажены и дезавуированы Украиной. От верификации нарушений при участии обеих сторон внутриукраинского конфликта Киев настойчиво уклоняется», — сказал он.

Официальный Киев, отметил Грызлов, блокирует переговорный процесс, отказываясь рассматривать «дорожную карту» по урегулированию конфликта в Донбассе и называя безальтернативными собственные подходы к решению вопроса.

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Представитель от России напомнил также, что президент Украины Владимир Зеленский в начале 2020 года обещал «выполнять «нормандские» обязательства», однако результативных шагов в этом направлении он не сделал.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Контактная группа по Донбассу завершила свою работу. Следующее заседание состоится 20 января 2021 года.

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