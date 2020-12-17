Москва, , 08:45 — REGNUM Подписание соглашения о снижении и поддержании цен на сахар-песок и подсолнечное масло между крупнейшими торговыми сетями и производителями продовольствия, а также Минсельхозом и Минпромторгом, вызвало негативную реакцию в сети. Граждане выразили свою точку зрения 16 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

Следите за развитием событий в трансляции: ««Это не шуточки!»: власти стабилизируют цены на продукты – все новости»

"Сегодня была в магазине. Сахар был 51 рубль, сегодня 45 рублей. Масло подсолнечное было 129, сегодня 109. Позорище. Цены переписали. А летом масло можно было за 70−80 купить и сахар был 28 рублей», — пишет пользователь D V.

Многие комментаторы упрекнули ответственные ведомства в том, что они допустили драматический рост цен на сахар и масло. Люди уверены, что подобную ситуацию можно было легко предугадать, если бы ведомства правильно осуществляли свою деятельность.

«А кто ответит за остановку производства летом сахарных заводов, якобы из-за перенасыщения им рынка, за отправку семечек за рубеж в ущерб государственным интересам? Глубже надо смотреть, а не морозить незамораживаемое. Вообще понятие экономической безопасности у правителей отсутствует!», — написал Александр В.

Другие граждане признали, что цены на сахар и масло немного снизились, но, в то же время, ситуация с ростом стоимости других продуктов до сих пор не решена.

«А что, у нас подорожал только сахар и растительное масло? А как быть с остальными продуктами, которые тоже подорожали? Интересная картина получается, пока Путин не вмешался, все наши надзорные органы и правительство этого не видели. Тогда напрашивается вопрос: а зачем нам эти органы недееспособные нужны?», — задаётся вопросом пользователь под псевдонимом «Шурик».

Большинство пользователей сошлись во мнении, что данное соглашение является совершенно недостаточным. Люди уверены, что от правительства требуется прийти к более решительным мерам, а также наказать тех, кто допустил рост цен на продукты.

«Это, конечно, треш. Просто подняли цену выше некуда, а теперь типа морозят. Абсурд. А то, что любой человек покупает ежедневно или еженедельно хлеб, молоко, мясо, сыр, почему об этом даже не заикнулись? И вообще, почему допустили рост цен на продукты?!», — написал пользователь Александр.

Напомним, 16 декабря крупнейшие торговые сети и производители продовольствия, а также Минсельхоз и Минпромторг подписали соглашения о снижении и поддержании цен на сахар-песок и подсолнечное масло.