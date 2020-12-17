Москва, , 08:53 — REGNUM Принятый Государственной думой в третьем чтении закон о введении штрафов до 150 тыс. руб. для чиновников за оскорбление граждан вызвал обсуждение среди пользователей сети. Граждане выразили своё мнение 16 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

"Хамство — это результат воспитания. Штрафы не перевоспитают. Оскорблять тоже можно по-разному. Если люди не могут иметь работу, если созданы условия для недоступности качественной медицинской помощи, если нет равенства в получении качественного образования, если общество разделено на классы эксплуататоров и эксплуатируемых, если в стране существует бедность и нищенство, даже среди работающих, если нет справедливости и равноправия, разве всё это не является оскорблением человека, всего народа? А кто за всё ответит?» — написала Наталья Н.

Многие комментаторы пришли к выводу, что штрафы, которые предполагается выписывать хамящим чиновникам, слишком малы. Граждане уверены, что сумму можно увеличивать в десять раз, иначе страх перед наказанием не окажет серьёзного воздействия на госслужащих.

«Как-то нолей в штрафах маловато! Работяге с з/п в 15 000 штрафы от 30 000 до 1 000 000, а чиновнику с з/п 400 000−800 000 штраф до 100 000? Будьте логичными! Для них штраф должен начинаться от 1 000 000 как минимум!» — считает Александр К.

Некоторые пользователи считают, что штрафы должны быть распределены между государством и тем гражданином, которого оскорбил чиновник. Таким образом, уверены люди, сложится более справедливая ситуация.

«Мизерная сумма. Должно быть от 1 млн рублей либо прогрессивно в зависимости от ранга чиновника, но не менее 1 млн рублей. Причём должно быть так: 50% суммы идёт гражданину и законодательно не облагается налогом, а вторая в бюджет», — поделился мнением пользователь Владимир.

Нашлись и те, кто предположил, что постановка ряда вопросов в законе может стать лазейкой для чиновников, которые попросту могут вообще избежать выплаты денежного штрафа.

«Почему все законы предусматривают наказание до, а не от? Ведь штраф до 150 тыс. руб. начинается с 0 руб. Вот когда будут наказывать от, только тогда закон будет работать», — написал пользователь Виталий.

Напомним, 16 декабря Государственная дума приняла в третьем чтении закон о введении штрафов до 150 тыс. рублей для чиновников за оскорбление граждан. Санкции предполагают также дисквалификацию на срок до двух лет. В целом же закон ужесточает наказание за клевету и оскорбление для всех жителей России.