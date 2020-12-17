Дамаск, , 02:33 — REGNUM Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра"(организация, деятельность которой запрещена в РФ) 35 раз обстреляли зону деэскалации Идлиб в Сирии, заявил замглавы российского центра примирения враждующих сторон контр-адмирал Вячеслав Сытник, сообщает пресс-служба центра.

«Из них в провинции Идлиб — 19 обстрелов, в провинции Латакия — девять обстрелов, в провинции Хама — четыре обстрела, в провинции Алеппо — три обстрела», — уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря военные России и Сирии подорвали бывший командный пункт террористов, который располагался в пещере в провинции Идлиб. Боевики занимали этот пункт с 2011 года по август 2019 года. На этой базе ранее располагались около 1,5 тыс. террористов.

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