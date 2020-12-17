Сан-Франциско, США, , 02:22 — REGNUM В социальной сети Twitter с 21 декабря будут удаляться записи, содержащие «вредную ложную или вводящую в заблуждение» информацию о вакцинации от коронавируса. Об этом администрация сервиса 16 декабря сообщает в своём блоге.

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В тексте говорится, что удалены могут быть «ложные утверждения, предполагающие использование вакцинации и вакцины для преднамеренного причинения вреда населению или контроля над ним, включая заявления о вакцинах, утверждающие об умышленном заговоре». А также «широко опровергнутые ложные утверждения о неблагоприятных последствиях вакцинации» и «ложные и утверждения о том, что COVID-19 не настоящий или несерьёзный, и поэтому в вакцинации от него нет необходимости».

По заявлению администрации сервиса, с начала 2021 года планируется помечать, как спорные, сообщения с непроверенной информацией или слухами о вакцинах.

Напомним, что Twitter в настоящее время уже удаляет сообщения, якобы содержащие ложную информацию о происхождении, способах передачи и опасности коронавируса.

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