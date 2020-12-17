Киев, , 02:09 — REGNUM Печерский районный суд Киева перенёс избрание меры пресечения на 22 декабря бывшему президенту Украины Виктору Януковичу по делу о событиях на «майдане» 18−20 февраля 2014 года, следует из решения судьи.

Виктор Янукович Kremlin.ru

В ходе заседания он объяснил, что не получил материалы по делу, в частности, подтверждение того, что фамилия бывшего украинского лидера включена в базу розыска Интерпола.

«Следующее заседание состоится 22 декабря в 12:00 (13:00 мск)», — сказал судья.

Прокуроры, в свою очередь, настаивали на том, что мера заочный арест — допустимая мера пресечения, поскольку Интерпол отказал в розыске в связи с занимаемой ранее Януковичем должностью главы государства, а не в связи с инкриминируемыми ему преступлениями.

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18−20 февраля 2014 года в Киеве во время массовых акций протеста произошли столкновения с полицией. На улице Институтской снайперы устроили стрельбу, в результате которой погибли 53 человека. Сторона обвинения в суде считает причастным к этим преступлениям представителей украинской власти, в частности, Януковича.

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