Москва, , 09:05 — REGNUM Первый успешный испытательный полёт отечественного пассажирского самолёта Ил-114−300 вызвал бурное обсуждение среди интернет-сообщества. Граждане выразили своё мнение 16 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

"Он не новый, он модернизированный. Улучшен под сегодняшние реалии. И это не умаляет значимость этого события», — считает А. Кузьмин.

Множество комментаторов выразили свою радость по поводу того, что данный лайнер успешно прошёл испытания. Люди уверены, что данный самолёт поможет развивать региональные перелёты на территории России.

«Дело то хорошее, но сказать, что он новый. Да и вообще поглядим, как его на поток поставят. Региональная авиация очень нужна! Почти все авиаперевозки через Москву! Это никуда не годится! Раньше АН-2 в любую деревню летал, а сейчас даже между столицами субъектов РФ нет прямого сообщения», — пишет Константин К.

Граждане пришли к выводу, что если тенденция будет подхвачена и на отечественном рынке появятся различные варианты лайнеров для разных задач, то Россия сможет восстановить отрасль авиаперевозок внутри страны.

«Я просто поздравляю всех с очередным праздником! Вчера МС 21, сегодня ИЛ 114 — это просто шаг к сбыванию мечт. Это, коллеги, великие дни для России. Главное теперь, не упустить момент и поставить всё это в серию. Если хватит смелости, можно перезапустить в серию ИЛ 18 с должными обновлениями и мы одним махом получим сверхнадёжные и дешёвые региональные авиаперевозки. Да и красивые они. А на дальние ИЛ 96−400 и вообще красота. В общем, есть чему радоваться», — поделился своим мнением Olek S.

Но нашлись и те граждане, которые напомнили, что основная база данного лайнера была разработана ещё в Советском Союзе. Люди пришли к выводу, что испытания модернизированного варианта самолёта времён СССР может говорить только лишь о кризисе в авиастроении современной России.

«Маленький нюансик, Ил-114 не российская, а советская разработка конца 80х годов. Конечно, хорошо когда страна строит свои самолёты, но в России беды с авиастроением, да и вообще с машиностроением в целом. На это влияют многие факторы, в том числе и политика власти, и отсутствие конструкторских бюро, и собственно говоря, инженеров», — написала Полина В.

Напомним, 16 декабря прошёл первый успешный испытательный полёт отечественного пассажирского самолёта Ил-114−300.