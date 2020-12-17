Москва, , 09:15 — REGNUM Материал американского телеканала CNN, согласно которому на военной авиабазе США в Германии «Рамштайн» случилась паника из-за сработавшей системы предупреждения о ракетной атаке, вызвал реакцию в интернете. Граждане оставили свои комментарии 16 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

Американская военная база «Рамштайн» в Германии

"Если бы с территории калининградской области запустили ракеты, то в Германии и кнопку не успели бы нажать. Учитесь жить в дружбе и понимании. Тогда ракеты не понадобятся», — считает Андрей П.

Часть комментаторов отметила, что данный инцидент может пойти на пользу США, ведь благодаря ложносму срабатыванию системы теперь техники могут исправить данный аспект, в результате чего работоспособность авиабазы улучшится.

«Как показала практика, да, система работает. А то, что они несколько минут были в замешательстве, то это тоже плюс. Сейчас примут новые инструкции, где наверняка обозначат, что могут быть и ложные срабатывания, а соответственно ответчика будет еще на несколько минут позже. Надеюсь, что наша система тоже так хорошо работает», — пишет пользователь Саня.

Другие граждане принялись шутить. Они предположили, что система крайне запоздало отреагировала на учебные запуски ракет, которые произошли ранее, с российской подлодки «Владимир Мономах» в Тихом океане. Люди уверены, что подобные инциденты, возможно, и могут пощекотать нервы, но, на самом деле, являются забавными.

«Обалдеть, 4 дня назад Мономах пустил ракеты, а у них только сейчас сработало», — написал пользователь Андрей.

Нашлись и те, кто предположил, что американцы попросту использовали блеф с той целью, чтобы испугать Россию и не дать ей производить испытания своего вооружения.

«Такой блеф. Якобы не стреляйте больше, а то у нас сработает ПВО по вам. Ну, тогда и мы по вам. Я бы еще спецом пострелял бы, попробовал бы шесть подряд запустить. Что у них там срабатывает, это их проблемы», — поделился мнением пользователь под псевдонимом «Мудрый».

Напомним, 16 декабря американский телеканал CNN выпустил сюжет, согласно которому на военной авиабазе США в Германии «Рамштайн» случилась паника из-за сработавшей системы предупреждения о ракетной атаке.