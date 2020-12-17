Вашингтон, , 01:46 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) предоставит Грузии очередной транш по кредиту в размере $113,9 млн, соответствующее решение 16 декабря принял исполком фонда. Об этом сообщили в пресс-службе МВФ.

«Исполнительный совет МВФ одобрил выделение $113,9 млн на оказание Грузии помощи для покрытия потребностей платежных балансов, возникших в результате потрясений от COVID-19», — говорится в сообщении.

В МВФ добавили условием для предоставления средств стала «дисциплинированность» в макроэкономике и проведение реформ, с которыми Грузия успешно справляется.

Всего по механизму расширенного кредитования Грузия получила от МВФ около $585,4 млн.

Напомним, проект бюджета Грузии на 2021 год составлялся с участием представителей МВФ. Основными целями правительства этой страны в следующем году будут борьба с распространением коронавируса и последствиями пандемии.

Читайте также: Проект бюджета Грузии на 2021 год направлен на борьбу с пандемией — Гахария