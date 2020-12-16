Кейптаун, , 23:56 — REGNUM Решение администрации президента США Дональда Трампа о признании суверенитета Марокко над Западной Сахарой является незаконным. Об этом заявила министр международных отношений и сотрудничества председательствующей в Совете Безопасности ООН Южно-Африканской Республики Наледи Пандор.

«Признание Соединёнными Штатами суверенного права Марокко на Западную Сахару не имеет силы и эффекта, так как по сути является признанием беззакония», — приводит её слова Sahara Press Service.

Глава дипломатии ЮАР отметила, что резолюциями ООН подтверждается ситуация оккупации Королевством Марокко территории Западной Сахары, и «тот факт, что в США звучат какие-то заявления, не меняет юридической позиции резолюций ООН».

«Южная Африка сохраняет приверженность делу поддержки народа Западной Сахары в его стремлении к самоопределению и свободе от оккупационных сил Марокко, о чём чётко говорится в ряде резолюций ООН, поэтому мы придерживаемся позиции Всемирной организации о том, что народ Западной Сахары должен иметь возможность самостоятельно определять свою свободу и ход истории», — добавила Наледи Пандор.

Как передавало ИА REGNUM, 10 декабря Дональд Трамп подписал декларацию о признани суверенитета Марокко над территорией Западной Сахары.

В середине ноября действие соглашения о прекращении огня между Марокко и движением за освобождение Западной Сахары — Фронтом ПОЛИСАРИО, которое было заключено в 1991 году, прекратилось после вторжения марокканских войск в демилитаризованную зону.

Власти Западной Сахары приняли решение об эвакуации гражданского населения из данного региона, а генеральный секретарь Фронта ПОЛИСАРИО Брахим Гали издал указ, которым объявил, что Западная Сахара вновь находится в состоянии войны с Марокко.

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