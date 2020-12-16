Париж, , 23:53 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что президент страны Эммануэль Макрон рассмотрит жалобы профсоюзов полицейских, отказавшихся от участия в разработке реформы полиции, предложенной главой государства.

Как сообщает Le Figaro, в среду, 16 декабря, в ходе пресс-конференции Дарманен заверил, что «диалог будет двусторонним» во всем, что касается конференции «Безопасность на площади Бово», названной по местоположению министерства внутренних дел в Париже.

«Я призываю всех представителей и сотрудников министерства обсудить между собой эту реформу», — добавил глава МВД.

Напомним, 15 декабря два крупнейших профсоюза полиции во Франции отказались от участия в конференции, которая призвана выработать меры по реформе полиции, из-за того, что ранее президент объявил о существовании в стране «проблемы полицейского насилия».

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