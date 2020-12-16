Берлин, , 23:47 — REGNUM Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что переговоры о торговых отношениях между Евросоюзом и Великобританией после Brexit «имеют успех» и будут продолжаться до конца этой недели.

Как сообщает Le Figaro, в среду, 16 декабря, во время выступления перед депутатами Бундестага Меркель прокомментировала переговоры с Лондоном, которые должны завершиться до окончания переходного периода 1 января 2021 года.

Ангела Меркель «Европейская комиссия прямо сейчас ведет переговоры… они будут продолжаться до конца недели, чтобы понять, можно ли найти еще какое-то решение. Переговоры имеют успех, но не то чтобы это прорыв».

«Мы продолжаем придерживаться мнения, что Brexit с соглашением лучше, чем Brexit без соглашения, но к последнему мы тоже готовы», — добавила канцлер.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила 16 декабря в Европарламенте, что за последние дни Лондон и Брюссель «продвинулись» на переговорах по торговой сделке.

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