Париж, , 23:31 — REGNUM Бывший апостольский нунций во Франции Луиджи Вентура был осужден в Париже на 8 месяцев лишения свободы за сексуальные домогательства в отношении пяти мужчин в 2018 и 2019 годах во время исполнения дипломатических функций.

Как сообщает Le Figaro, в среду, 16 декабря, уголовный суд Парижа признал 76-летнего ватиканского дипломата виновным в сексуальных домогательствах и обязал его выплатить 13 тысяч евро моральной компенсации каждому из пострадавших, в том числе сотруднику мэрии Парижа.

Суд проходил в отсутствие представителя Католической церкви.

Ранее, в 2019 году, на фоне других секс-скандалов Святой Престол впервые в современной истории лишил апостольского нунция дипломатического иммунитета, который позволял ему избегать уголовного преследования.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля 2019 года прокуратура Парижа возбудила дело против посла Ватикана Луиджи Вентуры по обвинению в сексуальных домогательствах.