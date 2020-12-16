Париж, , 23:21 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил, что вакцинация от вируса SARS-CoV-2 в стране «начнётся на последней неделе декабря 2020 года». Об этом в среду, 16 декабря, сообщает Le Figaro.

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Выступая в нижней палате французского парламента, Национальном собрании, глава правительства заявил, что вакцинация начнется «начнётся на последней неделе декабря 2020 года», «если для этого будут все благоприятные условия». «Мы ждем уведомления Европейской комиссии, которое будет получено 23 декабря», — пояснил Кастекс.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря премьер-министр Франции заявил, что к концу 2020 года правительство страны закупит более 1 миллиона вакцин от SARS-C0V-2.

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