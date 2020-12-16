Париж, , 23:09 — REGNUM Подозреваемые в пособничестве террористам, совершившим атаку на редакцию журнала Charlie Hebdo 7 января 2015 года и захват магазина кошерных продуктов в Париже 9 января того же года, Али Рица Пола и Хаят Бумедьен были приговорены к 30 годам колонии во Франции.

Как сообщает Le Figaro, в среду, 16 декабря, Суд присяжных Парижа вынес приговор вдове одного из террористов Амеди Кулибали Хаят Бумедьен и сообщнику нападавших братьев Саида и Шерифа Куаши Али Рице Поле. Последний собирается обжаловать решение суда. Бумедьен же судили заочно, поскольку она, по утверждениям французских властей, находится в Сирии.

Наказание в виде 30 лет лишения свободы, 20 из которых — без права на условно-досрочное освобождение, соответствует тому, которое было ранее затребовано Французской национальной антитеррористической прокуратурой.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря Французская национальная антитеррористическая прокуратура потребовала наказания в 30 лет лишения свободы для вдовыАмеди Кулибали.

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