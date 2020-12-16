Подгорица, , 23:00 — REGNUM Правительство Черногории поддержит решение об отзыве семи послов, заявил премьер-министр Здравко Кривокапич.

«Я должен быть честным и ничего не скрою от граждан, это то, что правительство поддержит. Основным критерием был отвод дипломатов, которые своими неправильными действиями в течение последних трех месяцев нанесли ущерб не Здравко Кривокапичу или какой-либо политической структуре, а Черногории», — сказал Кривокапич корреспонденту TVCG в Брюсселе.

По его словам, дипломаты должны в первую очередь представлять государство, а не какую-то партию или группу интересов.

«Цель состоит в том, чтобы сократить количество политических дипломатов и увеличить количество профессиональных дипломатов», — сказал премьер-министр.

Министр иностранных дел Черногории Джордже Радулович инициировал отзыв семи послов Черногории. Это посол Черногории в Китае Дарко Пайович, посол в Сербии Тарзан Милошевич, посол в Объединенных Арабских Эмиратах Душанка Екник, посол в Ватикане Миодраг Влахович, посол в Италии Саня Влахович, посол в Боснии и Герцеговине Орада Мишо Станишича и посла в Германии Веру Кулиш.