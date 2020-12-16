Париж, , 22:54 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что страна до конца 2020 года закупит 1,16 млн доз вакцины от вируса SARS-CoV-2. Об этом в среду, 16 декабря, сообщает Le Figaro.

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Выступая в нижней палате парламента Франции, Национальном собрании, глава французского правительства уточнил, что оно «должно получить еще 677 тысяч дополнительных доз 5 — 6 января», а затем «1,6 миллионов доз в феврале».

В общей сложности Франция заказала 200 миллионов вакцин, чтобы провести вакцинацию 100 миллионов человек, поскольку вакцинация каждого проводится в два этапа с промежутком в неделю.

Напомним, согласно исследованию, проведённому Школой государственного здравоохранения имени Джона Хопкинса в Балтиморе, штат Мэриленд, и опубликованному в среду, 16 декабря, один из четырёх человек в бедных страна мира не будет иметь доступа к вакцинации от вируса SARS-CoV-2 к началу 2022 года.

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