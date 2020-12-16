Подгорица, 16 декабря 2020, 22:48 — REGNUM Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич заявил, что стратегическая цель Черногории — стать 28-м членом Европейского Союза.
16 декабря он встретился в Брюсселе с Европейским комиссаром по вопросам расширения Оливером Вархейи и президентом палаты представителей Королевства Бельгия Элианой Тили.
Кривокапич объявил в Твиттере, что встреча с Европейским комиссаром по вопросам расширения Оливером Вархейи прошла в исключительной атмосфере.
«Мы будем решительны, авторитетны и прозрачны в реализации реформ, потому что наше видение — европейское будущее Черногории для всех наших граждан», — сказал Кривокапич.