Скопье, , 07:47 — REGNUM Заместитель премьер-министра Косово Альбулена Балай-Халимай 16 декабря прибыла в Скопье, где провела встречу с заместителем премьер-министра Северной Македонии, этническим албанцем Артаном Груби.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, политики обсудили предстоящее совместное заседание правительств Косово и Северной Македонии, которое состоится уже 25 января 2021 года.

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Ожидается, что на заседании будет подписано соглашение о создании совместного КПП, а также соглашение о подготовке к созданию дороги Призрен-Тетово, а также другие соглашения — в сферах образования, культуры, поддержки молодежи и туризма.

Стороны подчеркнули, что в их руководстве существует политическая воля для поддержания добрососедских отношений.

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