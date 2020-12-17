Москва, , 09:46 — REGNUM Заявление зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, в котором он призвал ведомства работать слаженно, а не «вразнотык», что является хронической проблемой страны, вызвало бурную реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение 16 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

"Закрепите функции государства в законе и проводите взаимную увязку запланированных показателей. Так исполнение целей, задач и инициатив будет учитывать ситуацию полностью», — считает пользователь Леонид.

Многие пользователи принялись в первую очередь обсуждать не сам посыл Медведева, а новое слово, оборот которого в речи политиков России высокого ранга граждане ещё не слышали.

«Разнотык. Новое словечко. Если есть разнотык, то должен быть одинаковотык?», — задаётся вопросом Елена А.

Ряд пользователей задался вопросом о том, кто же всё-таки виноват в том, что различные ведомства в Российской Федерации систематически работают «вразнотык». Граждане адресовали данный вопрос к самому Медведеву, который 4 года находился на посту президента России.

«Кто не давал Медведеву столько лет воплощать свои идеи в жизнь? Или он не стоял на высших должностях? Просто это предвыборная игра слов. А пройдут выборы, и тогда услышим: «Мы вообще не принимали (индексацию). Просто денег нет сейчас. Найдём деньги — сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья», — пишет Игорь Н.

Часть комментаторов раскритиковала фигуру Медведева за то, что его критика не слаженной работы ведомств выглядит странной, если учитывать тот факт, что именно у него, в своё время, были все рычаги для того, чтобы переломить ситуацию и наладить дела в государстве.

«Что-то с памятью моей стало? Хочется напомнить господину Медведеву, что он 4 года был Президентом и 8 лет премьер-министром и, в результате очередной комбинации, зам. председателя СБ РФ. Результат всей этой многолетней деятельности — «разнотык»!», — написал Сергей Т.

Напомним, 16 декабря зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сделал заявление, в котором он призвал ведомства работать слаженно, а не «вразнотык», что является хронической проблемой страны.