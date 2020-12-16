Вашингтон, , 22:15 — REGNUM Коллегией выборщиков в США 14 декабря было принято решение о том, что победу на президентских выборах в США одержал представитель демпартии Джо Байден. Кандидат от демократов получил 306 голосов, а Дональду Трампу досталось всего 232 голоса. Необходимый минимум для признания победы на выборах в Соединённых Штатах — 270 голосов.

В интервью «ПолитЭксперт» депутат Госдумы РФ, глава Института РУССТРАТ Елена Панина отметила, что, несмотря на закончившееся голосование выборщиков, Дональд Трамп и его команда продолжат отстаивать свою правоту. По всем задокументированным случаям фальсификаций и вбросов поданы иски, находящиеся на рассмотрении в судах.

Республиканская партия накануне правила голосование «альтернативных выборщиков», прошедшее в Джорджии, Пенсильвании, Висконсине, Неваде и Мичигане. По словам старшего советника Трампа Стивена Миллера, именно в этих Штатах оспариваются результаты, и итоги альтернативного голосования также будут направлены для рассмотрения в Конгресс США.

Несмотря на это, CNN сообщил, что в разговорах с преданными людьми Трамп уже признал, что ему придется покинуть Белый дом. Хотя Елена Панина напомнила, что во время состоявшейся предвыборной кампании американские СМИ совершенно потеряли доверие. Они не просто очень вольно использовали информацию, они не брезговали даже откровенными манипуляциями, уточнила парламентарий.

Сейчас единственным вопросом остаётся реакция более 70 млн американцев, отдавших свой голос Трампу. Смогут ли они смириться с поражением или попросят своего лидера возглавить борьбу за те демократические принципы, о которых говорится в американской конституции, заключила Елена Панина.