Приштина, , 09:00 — REGNUM Министр иностранных дел и диаспоры Косово Мелиза Харадинай-Стубла 17 декабря приняла участие в онлайн-заседании комиссии по партнерству организации Адриатической хартии, председательство в которой принадлежало Боснии и Герцеговине.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе заседания косовский министр подчеркнула, что Косово решительно встало на путь евроатлантической интеграции и что регион не будет завершён, пока Косово не присоединится в Адриатической хартии и НАТО. С этой целью Косово будет продолжать преобразование своих сил безопасности в полноценную армию.

Американо-Адриатическая хартия была создана в 2003 году Албанией, Македонией и Хорватией с целью подготовить вооружённые силы этих стран к вступлению в НАТО. Косово стало наблюдателем при организации Адриатической хартии в 2012 году и с тех пор активно участвовало во всех форумах организации. Присоединение к Адриатической хартии станет одной из ступеней на пути Косово в НАТО.

Читайте ранее в этом сюжете: Косово и Македония готовятся подписать соглашение о создании общего КПП