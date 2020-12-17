Москва, , 09:49 — REGNUM Заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Россия своими действиями приводит к дестабилизации в Средиземном море, продолжая нарушать оружейное эмбарго в отношении Ливии, вызвало критику со стороны интернет-пользователей. Граждане оставили выразили своё отношение 16 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

"По их мнению, сохранение избранной власти в Сирии, возвращение Сирии к нормальной жизни, это плохо, это хаос. А созданный ими беспредел, созданная ими анархия, в странах, где граждане не в состоянии нормально жить, бегут в Европу, это вполне нормально», — пишет А. Кузьмин.

Многие пользователи выразили своё возмущение тому, что США лезут в дела Российской Федерации. Подобные заявления, считают люди, не должны повлиять на удовлетворение интересов России в средиземноморском регионе.

«Не твоего ума дело, кому и что продаёт Россия. Заберите по всему миру свои войска и верните их в Америку. Достали уже всему миру свои условия диктовать!», — возмущается Иван И.

Некоторые граждане упрекнули Америку в двуличности. По их видению, те обвинения, которые Помпео адресует России, можно точно также выдвинуть и против США.

«Всё, что говорят или пишут такие вот Помпео, это в точности повторяет действия и поступки самих США. Как по пословице: «вали всё на рыжего, чтобы тебя не обвинили», — написал Андрей П.

Часть пользователей сошлась во мнении, что внешняя политика Соединённых Штатов заключается только в удовлетворении собственных интересов и только у данного государства есть право обвинять другие страны.

«Чёрное — это белое, а белое — это красное. Почему? А потому, что мы так хотим. Вот и вся политика США в последние лет 20», — считает Александр Ж.

Напомним, 15 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что Россия своими действиями приводит к дестабилизации в Средиземном море, продолжая нарушать оружейное эмбарго в отношении Ливии.