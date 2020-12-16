Киев, 16 декабря 2020, 21:56 — REGNUM О готовности Украины быть главным союзником США в черноморском регионе заявила украинский вице-премьер Ольга Стефанишина, сообщает 16 декабря «Укринформ».
По её словам, «безопасность Чёрного моря» от этого усилится, особенно если взаимодействие Киева с Пентагоном и НАТО будет «системным».
Напомним, с Украины не раз звучали призывы к НАТО о помощи против России. Так, в середине октября украинский МИД заявил, что силы альянса должны всё время находиться в Чёрном море, «чтобы остановить Россию».
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