Москва, , 21:57 — REGNUM Решение коллегии выборщиков, в результате которой кандидат от Демократической партии США Джозеф Байден набрал необходимое количество голосов для победы в голосовании за пост президента страны, породило бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 16 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

Следите за развитием событий в трансляции: «Ожидаемый итог: выборщики отдали голоса Джо Байдену — все новости»

"А почему его вообще выдвинули? Не могли помоложе никого найти? Именно опыт стал решающим фактором. Руководители Демократической партии посчитали, что на этих выборах им нужен кандидат, которого Трамп не мог бы, что называется, задавить авторитетом состоявшегося государственного мужа — а таковым, очевидно, был только Байден», — поделился мнением пользователь Сергей.

Многие комментаторы встретили данную новость с нескрываемым разочарованием. По мнению граждан, Байден пришёл к власти благодаря множественным фальсификациям во время голосования, что делает результаты выборов несправедливыми.

«Поздравляем американский народ. Они победили демократию! У них настолько развито чувство патриотизма, что даже мёртвые голосуют! Браво, Америка!», — написала Nadezda V.

Некоторые граждане увидели в приходе к власти в США Байдена угрозу возникновения новой формы фашизма на Земном шаре. Граждане считают, что команда данного политика натворит множество бед в мире.

«Байден — это глобализация. Глобализация — это когда велосипеды делают на весь мир в одном месте, цветы только в Голландии, вино только французское, испанское или итальянское. Освободится масса народа. Следующим шагом станут лишние люди, что означает приход фашизма», — пишет пользователь Евгенич.

Тем не менее, ряд пользователей посчитал важным отметить, что несмотря на справедливую критику, выборная система США сделала своё дело и страна продолжает жить уже с новым избранным президентом.

«Как бы не критиковали выборы в США, но это настоящая политическая борьба за пост президента, хотя политика всегда и везде считается «грязным делом». Но эта система выборов, отработанная десятилетиями, со всеми ее изъянами и недостатками, никогда не позволит одному человеку или группе лиц пожизненно узурпировать власть. Причем, экономика и бизнес США работают, не обращая внимания на борьбу за власть лидеров двух партий», — считает Александр А.

Напомним, 15 декабря коллегия выборщиков Соединённых Штатов приняла решение, в результате которого кандидат от Демократической партии США Джозеф Байден набрал необходимое количество голосов для победы в голосовании за пост президента страны.