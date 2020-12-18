Тирана, , 09:07 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама сообщил о назначении на пост министра внутренних дел Бледи Чучи. Прежний министр Сандер Лешай ушёл в отставку из-за убийства 8 декабря полицейским Невальдо Хайдараем 25-летнего Клодиана Раши на пороге собственного дома.

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, ранее Чучи занимал пост министра сельского хозяйства, который теперь займёт Мильва Икономи.

Глава правительства высоко отозвался о Чучи и Икономи, назвав их «двумя сотрудниками, преданными каждому делу, которое они делали в эти годы, с единством, профессионализмом и несомненной гражданской и политической культурой».

Напомним, албанская оппозиция требует отставки не только Лешая, но и главы полиции Арди Велиу.

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