Нью-Йорк, США, , 21:38 — REGNUM Если Сирия не начнёт действовать в соответствии с резолюцией СБ ООН № 2254, предстоящие в 2021 г. президентские выборы в республике Соединённые Штаты не признают.

Об этом 16 декабря заявила американский постпред США при Келли Крафт. Она добавила, что «режиму» (подразумевая законную власть в лице президента Сирии Башара Асада) не дадут «навязывать сирийскому народу» итоги «незаконных выборов», которые проводятся в «отсутствии реформ».

Поэтому, добавила американский дипломат, Вашингтон намерен и дальше «помогать» сирийцам, оказывая санкционное давление на «режим».

Она призвала Россию и Дамаск сделать так, чтобы следующее заседание Конституционного комитета Сирии прошло результативно, то есть обеспечило «прогресс в направлении создания новой сирийской конституции».

Напомним, резолюция 2254 Совбеза ООН (декабрь 2015 г.) предусматривает в том числе установление в Сирии переходного периода «посредством создания представительного переходного руководящего органа, в полной мере наделённого полномочиями исполнительной власти и сформированного на основе взаимного согласия и с учётом необходимости обеспечения преемственности в работе государственных учреждений».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аналогичное заявление Вашингтон сделал в июле 2020 г., комментируя итоги парламентских выборов в Сирии.

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