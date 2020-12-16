Киев, , 21:38 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский создает специальный координационный совет, целью которого является наработка законодательных изменений по комплексному решению проблем микробизнеса.

Об этом заявил вечером 16 декабря руководитель офиса главы государства Андрей Ермак, передает корреспондент ИА REGNUM.

В заявлении Ермака этого не говорится прямо, но видимо таким образом Зеленский отреагировал на т.н. «налоговый Майдан» — акции протеста предпринимателей в центре Киева, которые с каждым днем становятся все радикальнее.

Глава офиса президента заявил, что в новый совещательный орган войдут представители микробизнеса из каждого региона, представители союзов и объединений предпринимателей микро‑ и малого бизнеса, независимые эксперты, представители правительства и офиса президента Украины.

По его словам, в результате должны быть наработаны «компромиссные законодательные изменения относительно налоговой нагрузки и администрирования сбора налогов».

Ермак подчеркнул, что Зеленский «глубоко осознает» социальную функцию системы упрощенного налогообложения и важность микро‑ и малого бизнеса для социальной и политической стабильности на Украине.

ИА REGNUM напоминает, что 15 декабря на Майдане произошли серьезные столкновения, когда протестующие пытались установить палатки. В ходе столкновений, которые продолжались почти весь день, повреждения различной степени тяжести получили почти полсотни силовиков. Какие потери в ходе столкновений понесли протестующие, не сообщается. Участники акции требуют от власти принять законопроекты по упрощенному налогообложению и отказаться от планов тотального локдауна.