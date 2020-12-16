Москва, , 21:56 — REGNUM Решение парламента Молдавии одобрить во втором и окончательном чтении проект снижения пенсионного возраста в стране до 62 лет для мужчин и 57 лет для женщин вызвало шквал комментариев в интернете. Граждане выразили своё мнение 16 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

"Потому что нужно регулярно менять власть в стране, чтобы корни не пускали, а приходили люди с новыми идеями для народа», — поделился своим мнением пользователь под псевдонимом «Летний».

По мнению некоторых пользователей, решение парламента Молдавии является логичным шагом, ведь данная страна может экономически обеспечить подобный шаг. Люди уверены, что залогом снижения пенсионного возраста в данной стране стала дисциплинированность и квалифицированность работников.

«Ну что вы хотите, Молдавия — богатейшая по природным ресурсам страна, население — дисциплинированные квалифицированные работники с высокой производительностью труда. Им сам бог велел понижать пенсионный возраст», — пишет пользователь Shlag.

Ряд граждан даже и это снижение назвал недостаточным. Пользователи уверены, что чем ниже пенсионный возраст, тем меньше государство сталкивается с безработицей среди молодёжи, которая попросту не может найти себе место.

«Я думаю, и этот возраст слишком велик для ухода на пенсию, особенно, если работа тяжёлая и здоровье у человека не очень. А молодым работы не хватает. И пенсии должны быть достойными, а не такими, что пожилые и больные вынуждены работать до смерти», — считает пользователь под псевдонимом «Не важно».

Данная новость побудили множество комментаторов вспомнить пенсионную реформу в России. Граждане пришли к выводу, что на данный шаг руководство страны пошло без учёта мнения народа, что является совершено несправедливым решением.

«Пенсионную реформу в России сделали не правильно. Нужно было провести общероссийское голосование. Если вы вышли на пенсию в 45 как военный или сотрудник силовых структур. Пожалуйста, иди, работай, но на пенсию пойдешь по новой схеме. А вот если ты всю жизнь проработал за станком и нет здоровья, то по старой схеме. Нужно было дать людям самим выбирать. А молдаване молодцы», — пишет Максим В.

Напомним, 16 декабря парламент Молдавии одобрил во втором и окончательном чтении проект снижения пенсионного возраста в стране до 62 лет для мужчин и 57 лет для женщин.