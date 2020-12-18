Тирана, , 14:17 — REGNUM Международная федерация журналистов и Европейская федерация журналистов осудили насилие полицейских в отношении журналистов, освещавших протесты из-за убийства 25-летнего Клодиана Раши полицейским на пороге собственного дома.

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Генеральный секретарь международной федерации журналистов Энтони Беллангер заявил, что «неоднократные акты насилия и запугивания албанской полиции в отношении журналистов неприемлемы для демократической системы» и призвал правительство расследовать нападения на журналистов.

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Европейская федерация в ответ на события в Албании призвала к обсуждению международного плана по защите журналистов.

«Как очередной председатель ОБСЕ Эди Рама должен строго придерживаться принципов защиты журналистов, продвигаемых Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе», — подчеркивалось в заявлении федерации.

Сообщается, что в ходе протестов в Албании полицией были задержаны четыре журналиста.

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