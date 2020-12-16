Киев, , 20:53 — REGNUM Российская Федерация должна взять на себя политическую ответственность за выполнение договоренностей по Донбассу, заявил сегодня, 16 декабря, глава украинской делегации на переговорах по урегулированию Леонид Кравчук.

Кравчук отметил, что на сегодняшней видеоконференции контактной группы не было главы российской делегации Бориса Грызлова.

По его информации, в свою очередь украинская сторона подтвердила готовность последовательно выполнять Минские соглашения по Донбассу и вновь предложила свой новый «План совместных шагов».

«Кравчук принципиально требует от российской стороны как участника контактной группы взять на себя политическую ответственность и официально определить свою позицию о необходимости выполнить договоренности, достигнутые на высшем уровне в Париже в 2019 году», — говорится в сообщении.

Согласно источнику, Киев продолжает настаивать на реализации следующих мер: освобождение пленных; разблокировка работы КПВВ; финализация договоренности о девятнадцати участках разминирования; финализация договоренности о четырех новых участках разведения; обеспечение свободного доступа СММ ОБСЕ «ко всей территории Украины».

ИА REGNUM напоминает, что накануне, 15 декабря, Верховная рада продлила законопроект об особом статусе Донбасса на 2021 год. В парламенте Украины подчеркнули, что принятие законопроекта будет способствовать мирному урегулированию ситуации в соответствии с политическими договоренностями.