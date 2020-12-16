Кишинёв, , 20:48 — REGNUM Ограничения на трансляцию в Молдавии российских телеканалов будет снято после вступления в силу поправок к Кодексу аудиовизуальных медиауслуг. Эти поправки одобрены сегодня, 16 декабря, на заседании парламента Молдавии, сообщает его пресс-служба.

Как пояснила председатель парламента Молдавии Зинаида Гречаная, за поправки к кодексу, снимающие ограничения на трансляцию российских телеканалов в республике, проголосовали 53 депутата из 101. Вопрос рассматривался во втором чтении.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Молдавии с 2017 года действуют ограничения на трансляцию российских телеканалов — в рамках борьбы с иностранной пропагандой.

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