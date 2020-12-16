Вашингтон, , 20:28 — REGNUM Неоднократно высказывавшееся ранее Вашингтону предложение Москвы продлить на пять лет Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) всё ещё остаётся в силе.

Об этом сообщил 16 декабря в ходе видеоконференции, организованной Джорджтаунским университетом (Вашингтон), российский посол в США Анатолий Антонов. Российский дипломат напомнил, что Москва год назад предложила Вашингтону «продлить соглашение на пять лет без предварительных условий».

Антонов «Это предложение всё ещё в силе».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, срок действия СНВ-3 истекает 5 февраля 2021 г. По договору, США и Россия обязались сократить развёрнутые ядерные боезаряды до 1550 единиц, а межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц.

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