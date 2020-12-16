Степанакерт, , 20:23 — REGNUM Группа армянских военнослужащих выведена из окружения у населенных пунктов Хин Тахер и Хцаберд Гадрутского района Нагорно-Карабахской Республики (НКР), сообщает 16 декабря министерство обороны Армении.

Военное ведомство уточняет, что эта операция была осуществлена благодаря активной помощи российских миротворцев и при личном участии командующего миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе генерал-лейтенанта Рустама Мурадова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что войска Азербайджана окружили российских миротворцев в районе сёл Хин Тагер и Хцаберд Гадрутского района Карабаха.

Позднее Минобороны РФ опровергло эту информацию.

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