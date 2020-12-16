Киев, , 20:19 — REGNUM В ЕС разочарованы очередными решениями украинской власти, в частности тем, что парламент страны не принял решение о возобновлении конкурсов для назначений на государственную службу.

Соответствующее заявление сделал вечером 16 декабря посол ЕС в Киеве Матти Маасикас.

Европейский дипломат разочарован тем, что Верховная рада не приняла законопроект №3491, который возвращает набор сотрудников в органы государственного управления на основе заслуг.

«Это центральный элемент реформы государственного управления, которую поддерживает ЕС, в том числе с помощью макрофинансовой помощи», — отметил посол.

Маасикас выразил надежду, что в январе Рада вернется к его рассмотрению как можно быстрее.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Верховная рада провалила доработанный законопроект №3491, поскольку за документ проголосовали только 224 депутата при 226 необходимых. До этого комитет по вопросам организации государственной власти рекомендовал парламенту принять этот закон.

В Киеве заявляли, что отменили конкурсы для назначений на должности из-за карантинных ограничений.

В ноябре ЕС выражал большое разочарование в связи с решением Конституционного суда Украины, отменившего часть антикоррупционной реформы.