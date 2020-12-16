Москва, 16 декабря 2020, 20:04 — REGNUM Сообщения об окружении российских миротворцев в Нагорном Карабахе какой-либо из сторон конфликта не соответствуют действительности, заявили 16 декабря журналистам в Минобороны России.
Речь идет о заявлении премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который утверждал, что войска Азербайджана окружили российских миротворцев в районе сёл Хин Тагер и Хцаберд Гадрутского района Карабаха.
«Информация о якобы окружении подразделений российских миротворческих сил какой-то из сторон в Нагорном Карабахе не соответствуют действительности», — отметили в российском военном ведомстве.
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