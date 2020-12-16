16 декабря 2020 | Время чтения 3 мин

Ариф Асалыоглу, , 22:34 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Уровень кибератак в период пандемии коронавируса возрос. Президент Ассоциации информационной безопасности Турции Ахмет Хамди Аталай отмечает, что с момента начала вспышки коронавируса наблюдается 300-процентное увеличение киберпреступности. По его словам, «кибератака происходит каждые 39 секунд». Аталай говорит, что рост нарушений и преступлений в области кибербезопасности за последние 10 лет станет одной из самых больших проблем, с которой человечеству придется бороться последующие 10 лет. Киберпреступники проникают в информационные системы, в основном используя ошибки или упущения сотрудников или пользователей. 95% атак и утечек данных были вызваны ошибками сотрудников. Согласно отчету, опубликованному Kubernetes Security, если в январе информация о коронавирусе составляла всего 1400 заголовков, то в марте — более 78 тысяч. Почти наверняка значительная часть из них была создана для злонамеренных и преступных целей. Вредоносные домены используются для распространения ложной информации, размещения фишинговых страниц, имитации легальных брендов, продажи мошеннических или поддельных продуктов. В отчете говорится, что за период с января по апрель этого года было отправлено 907 тысяч спам-писем, затрагивающих тему коронавируса, создано 48 тысяч вредоносных URL, совершено 737 значительных атак. Миллионы людей стали жертвами очень активного обмена ложными новостями и ложной информацией о коронавирусе и COVID-19, сбора личной информации путем перенаправления на вводящие в заблуждение веб-сайты (URL), мошенничества, фишинга, заражения вредоносным программным обеспечением (вредоносным ПО) и нежелательных сообщений (спама). Хакеры усилили свои атаки на системы здравоохранения в США и других странах с помощью программ-вымогателей (программного обеспечения, которое деактивирует компьютер пользователя до тех пор, пока пользователь не заплатит определенную сумму выкупа за вход в программу). Эксперты по кибербезопасности отметили растущую волну кибератак против больничных систем в последнее время. Увеличение вымогательства в период эпидемии коронавируса, которая затронула весь мир, создает новые риски для баз данных, связанных со здоровьем и функционированием сферы здравоохранения. Пандемия коронавируса, которая унесла много жизней, превратилась в серьезную угрозу для социально-экономических систем. Позитивные прогнозы относительно развития мировой экономики в начале 2020 года сменились весьма пессимистичной картиной из-за эпидемии, которая разразилась в Китае и охватила весь мир, забрав более 1 миллиона жизней. Впервые после Второй мировой войны во многих странах был объявлен такой продолжительный комендантский час. Опустели такие города, как Париж, Рим, Нью-Йорк, на улицах которых всегда было многолюдно. В рамках мер по борьбе с коронавирусом были закрыты школы, миллионы учащихся перешли на дистанционное обучение. Закрылись аэропорты, работавшие 24 часа, как конвейер. Авиакомпании опустили самолеты на землю. Крупные фирмы из различных отраслей приостановили производство. Вирус отразился на показателях Китая, беспрецедентно сократились инвестиции, чего не было даже в 2008 году. Закрылись производственные площадки, на которых трудились тысячи рабочих. Наблюдается серьезное сокращение экспорта и обвал розничных продаж. Ожидается увольнение сотрудников и сокращение сектора услуг. Goldman Sachs, один из ведущих мировых инвестиционных банков, объявил об историческом сокращении американской экономики. Отмечается, что может произойти внезапное падение потребления и всплеск безработицы. Прогнозы, сделанные для США с крупнейшей экономикой в мире и с национальным доходом в 20,2 триллиона долларов, честно говоря, весьма устрашающие. Политические лидеры стремились укрепить свои позиции, используя киберсредства в период пандемии. Самый очевидный пример — это президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкая медицинская ассоциация объявила, что запреты правительства, связанные с эпидемией, далеки от науки, а власть рассматривает пандемию как возможность заставить замолчать оппозицию. Известно, что президент США Дональд Трамп использовал эпидемию для противодействия Китаю. Когда коронавирус постепенно отступит, он может унести за собой и остатки доверия к турецкой правящей Партии справедливости и развития.