Загреб, , 19:44 — REGNUM Этические нормы отсутствуют у тех, кто вбрасывает информацию о «двойном отравлении» блогера Алексея Навального, сообщил 16 декабря российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Комментируя очередную «сенсацию» о «двойном и тройном отравлении» Навального, российский министр отметил, что, «как выяснилось», «в первый раз его жену отравили».

Лавров «Все эти новости забавно читать, но манера, в которой эти новости преподносятся говорит лишь об одном: что у наших западных партнёров отсутствует наличие каких-либо этических норм и отсутствие каких-либо навыков нормальной дипломатической работы и нежелание выполнять международно-правовые нормы, когда речь идёт об установлении фактов».

Глава МИД РФ объяснил, как рассуждают авторы подобных вбросов: если Россия не опровергает какие-то обвинения («новые факты»), «значит виновата».

Лавров «Ущербность такого подхода, по-моему, очевидна любому вменяемому человеку».

Напомним, о попытке отравить Навального в России во второй раз написала британская газета The Sunday Times в середине декабря. По данным её источников, в Омске уже госпитализированного Навального пытались отравить ещё раз.

«С расчётом на то, что к моменту прибытия в Берлин он будет мёртв», — написала газета. Так якобы действовали российские спецслужбы.

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