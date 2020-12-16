Минск, , 19:11 — REGNUM «В начале следующего года мы направим в Белоруссию делегацию, а также осуществим другие инициативы», — заявил 16 декабря в Брюсселе председатель Европарламента Давид Сассоли.

По его словам, целью визита парламентариев и других инициатив с участием Европарламента является «проявление реальной солидарности Евросоюза с белорусским народом». Сассоли сообщил также, что сейчас решаются соответствующие организационные вопросы, в том числе связанные с пандемией.

Сассоли выразил желание, чтобы «и другие институты Евросоюза также действовали решительным образом». Своё заявление он сделал на церемонии вручения Сахаровской премии представителям белорусской прозападной националистической оппозиции.

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Напомним, ранее МИД Белоруссии неоднократно призывал ЕС не вмешиваться во внутренние дела постсоветской республики и применил к Евросоюзу ответные санкции. О согласовании с официальным Минском заявленного Сассоли визита делегации ЕП ничего не известно.

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