Москва, , 19:10 — REGNUM Задействование Вашингтоном односторонних санкций против Анкары из-за покупки российских зенитных ракетных систем С-400 показывает неспособность Штатов вести честную конкуренцию, сообщила 16 декабря журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Российский дипломат отметила, что санкции США против Турции из-за С-400 показывают их «невозможность выдерживать конкуренцию, играя по правилам». Аналогично Вашингтон поступает и в других сферах, где присутствует его интерес.

Захарова «Везде концепция одна и та же: помогать самим себе, своим производителям, своим бизнесменам такими нелегитимными действиями».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, санкции США ввели в отношении Управления оборонной промышленности Турции за то, что это ведомство сотрудничает с Россией по вопросу покупки С-400. О мерах против Анкары Вашингтон объявил 14 декабря.

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